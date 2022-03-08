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Российские банки массово продлевают сроки действия своих карт

16:40
  • вторник
  • 08 марта 2022

Это связано с уходом из страны Visa и Mastercard

На фоне сообщений об уходе из России компаний Visa и Mastercard отечественные банки массово продлевают сроки действия выпущенных карт. В частности, сегодня ВТБ заявил, что все его банковские карты теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не потребуется.
Visa и Mastercard российских банков продолжат работать внутри страны

"Продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платёжных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны", - говорится в сообщении финансовой организации.

Ранее Газпромбанк заявил, что делает бессрочными свои карты платёжных систем Visa и Mastercard. Аналогичные решения приняли ещё несколько российских банков.

Платёжные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении обслуживания российских карт с 10 марта. Все уже выпущенные российскими банками карты перестанут работать за пределами России. Внутри страны расплатиться этими картами можно, но сервисы Apple Pay и Google Pay работать с ними перестанут.

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