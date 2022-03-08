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Британцев предупредили о тяжёлых последствиях санкций против России

17:11
  • вторник
  • 08 марта 2022

Гражданам Великобритании придётся затянуть пояса

Власти Великобритании предупредили своих граждан о тяжёлых последствиях антироссийских санкций. Британский народ столкнётся с трудностями, заявила глава МИД страны Лиз Трасс в интервью The Telegraph.
Запад ввёл против России более 5500 санкций

Руководство страны готово смириться с экономическими трудностями, лишь бы навредить России. Такой посыл содержится в словах главы британской дипломатии.

Трасс отметила, что экономические трудности, с которыми столкнутся британцы, нельзя сравнивать с последствиями военных действий для украинского народа. Мы будем поддерживать Украину, столько, сколько потребуется, заявила министр.

Она также проинформировала о новых санкциях против России, которые коснутся активов ВТБ, ВЭБ.РФ, Совкомбанка и других банков. Кроме того, Лондон намерен запретить экспорт в Россию различных товаров, в том числе, комплектующих для оборонной промышленности.

Ранее сегодня компании Shell и ВР заявили, что откажутся от закупок российских углеводородов и от участия в проектах в России. До этого об уходе из России сообщили некоторые западные компании. Эксперты не видят в этом ничего страшного и говорят, что Россия найдёт новых партнёров в странах, которые отказались объявлять нам санкции.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине для защиты граждан ДНР и ЛНР. Перед этим Москва признала независимость республик Донбасса, а их руководители обратились к России за помощью. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Украины.

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