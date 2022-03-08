ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В НАТО занервничали из-за событий на Украине

18:12
  • вторник
  • 08 марта 2022

С заявлением выступил генсек альянса

В НАТО возникла озабоченность по поводу расширения событий на Украине за пределы этой страны. Альянс должен гарантировать, что этого не произойдёт, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
ВКС России уничтожили за сутки более 150 военных объектов на Украине

"НАТО несёт ответственность за то, чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины. Это будет еще более опасно, разрушительно и смертоносно. Ситуация может выйти из-под контроля", - сказал глава НАТО.

При этом он заверил Украину, что альянс продолжит оказывать ей финансовую помощь и поставлять оружие, сообщает ТАСС. Ранее в некоторых странах НАТО обсуждались вопросы воздушной поддержки Украины, но из-за опасений втягивания в конфликт с Россией эти меры больше не рассматриваются.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. Перед этим Москва признала независимость ДНР и ЛНР, а руководители республик обратились к России за помощью. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Войска НАТО
Войска НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.