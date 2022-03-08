В НАТО занервничали из-за событий на Украине

С заявлением выступил генсек альянса

В НАТО возникла озабоченность по поводу расширения событий на Украине за пределы этой страны. Альянс должен гарантировать, что этого не произойдёт, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"НАТО несёт ответственность за то, чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины. Это будет еще более опасно, разрушительно и смертоносно. Ситуация может выйти из-под контроля", - сказал глава НАТО.

При этом он заверил Украину, что альянс продолжит оказывать ей финансовую помощь и поставлять оружие, сообщает ТАСС. Ранее в некоторых странах НАТО обсуждались вопросы воздушной поддержки Украины, но из-за опасений втягивания в конфликт с Россией эти меры больше не рассматриваются.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. Перед этим Москва признала независимость ДНР и ЛНР, а руководители республик обратились к России за помощью. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Украины.

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