Путин разрешил банкам объявлять кредитные каникулы

Президент подписал закон о поддержке в условиях санкций

Физические и юридические лица смогут рассчитывать на кредитные каникулы до 30 сентября этого года. Это предусматривает закон о мерах поддержки в условиях санкций. Документ сегодня, 8 марта подписал Владимир Путин.

Закон предоставляет банкам право устанавливать для заёмщиков льготные условия по оформленным кредитам. Кредитные каникулы можно будет предоставлять по ссудам, которые выданы до 1 марта этого года.

В документе указаны и другие меры поддержки граждан и бизнеса. В частности, в нём идёт речь о содействии занятости населения, обеспеченности лекарствами, социальной помощью и оперативном повышении пенсий. Последний вопрос находится в зоне деятельности правительства. Кроме того, бизнесу даётся возможность вести деятельность без продления лицензии и упрощаются госзакупки.

США и Евросоюз ввели новые санкции против России после начала 24 февраля спецоперации по защите граждан Донбасса. Перед этим Москва признала независимость ДНР и ЛНР, а руководители республик обратились к России за помощью. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Украины.

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