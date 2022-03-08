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Путин разрешил банкам объявлять кредитные каникулы

17:46
  • вторник
  • 08 марта 2022

Президент подписал закон о поддержке в условиях санкций

Физические и юридические лица смогут рассчитывать на кредитные каникулы до 30 сентября этого года.  Это предусматривает закон о мерах поддержки в условиях санкций. Документ сегодня, 8 марта подписал Владимир Путин.
Запад ввёл против России более 5500 санкций

Закон предоставляет банкам право устанавливать для заёмщиков льготные условия по оформленным кредитам. Кредитные каникулы можно будет предоставлять по ссудам, которые выданы до 1 марта этого года.

В документе указаны и другие меры поддержки граждан и бизнеса. В частности, в нём идёт речь о содействии занятости населения, обеспеченности лекарствами, социальной помощью и оперативном повышении пенсий. Последний вопрос находится в зоне деятельности правительства. Кроме того, бизнесу даётся возможность вести деятельность без продления лицензии и упрощаются госзакупки.

США и Евросоюз ввели новые санкции против России после начала 24 февраля спецоперации по защите граждан Донбасса. Перед этим Москва признала независимость ДНР и ЛНР, а руководители республик обратились к России за помощью. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Украины.

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