Цены на бензин в США бьют рекорды

Но они вырастут ещё

Американцы в шоке от ежедневно растущих цен на бензин. Его стоимость на заправках побила исторический максимум, превысив отметку в 4,17 доллара за галлон (4,54 литра). Об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации.

Предыдущий рекорд цены на бензин датируется июлем 2008 года. Тогда стоимость топлива на американских заправках достигла 4,11 доллара за галлон.

Эксперты отмечают, что бензин в США дорожает на фоне событий на Украине и санкций против России. Ожидается, что президент Джо Байден сегодня объявит о новых ограничениях, речь идёт о запрете на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Если это произойдёт, то мировые цены на нефть могут взлететь до 200 долларов за баррель. В этом случае рекорд стоимости бензина в 4.17 доллара за галлон будет побит, утверждают аналитики.

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