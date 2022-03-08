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Цены на бензин в США бьют рекорды

18:29
  • вторник
  • 08 марта 2022

Но они вырастут ещё

Американцы в шоке от ежедневно растущих цен на бензин. Его стоимость на заправках побила исторический максимум, превысив отметку в 4,17 доллара за галлон (4,54 литра). Об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации.

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Предыдущий рекорд цены на бензин датируется июлем 2008 года. Тогда стоимость топлива на американских заправках достигла 4,11 доллара за галлон.

Эксперты отмечают, что бензин в США дорожает на фоне событий на Украине и санкций против России. Ожидается, что президент Джо Байден сегодня объявит о новых ограничениях, речь идёт о запрете на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Если это произойдёт, то мировые цены на нефть могут взлететь до 200 долларов за баррель. В этом случае рекорд стоимости бензина в 4.17 доллара за галлон будет побит, утверждают аналитики.

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