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Путин обсудил с премьером Израиля ситуацию на Украине

19:52
  • вторник
  • 08 марта 2022

Политики поговорили по телефону

Владимир Путин и Нафтали Беннет обсудили ситуацию, складывающуюся в связи с военной спецоперацией России. Премьер-министр Израиля позвонил российскому президенту вечером 8 марта.
В НАТО занервничали из-за событий на Украине

Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались различные аспекты ситуации специальной военной операцией по защите Донбасса. Владимир Путин поделился оценками состоявшегося 7 марта в Белоруссии третьего раунда российско-украинских переговоров.

Ранее с израильским премьером общался по телефону президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Беннета за посреднические усилия Израиля в налаживании переговорного процесса.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. Как заявили в Кремле, Москва не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Украины.

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