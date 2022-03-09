Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Тельцов ждет денежный успех, а у Скорпионов сдвинутся с точки домашние дела

Овны

Стартует одна из самых коротких рабочих недель 2022 года! Вы полны сил, решимости, у вас прекрасное настроение и большие планы на будущее. Так держать!

Тельцы

День короткого, но все равно приятного денежного успеха! Особенно повезет тем, кто зарабатывает на товарах и услугах для дома, семьи, женщин и детей.

Близнецы

Сегодня вам не придется скучать, потому что, скорее всего, этот день вы проведете на колесах. Многие отправятся в командировки, будут ездить по городу или области.

Раки

У вас появятся идеи, касающиеся инвестиций, возврата налогов или получения субсидий, компенсаций. Все это требует тишины – не спешите ни с кем делиться.

Львы

День легкого общения, смеха, веселых разговоров как в реальной жизни, так и онлайн. Вы будете словоохотливы и остроумны, так почему бы ни выступить перед аудиторией?

Девы

Женщины – начальницы, инвесторы, заказчицы - сегодня смогут принести вам выгоду. Вы получите от них повышение зарплаты или бонусы, правда, небольшого размера.

Весы

Дела спорятся, настроение прекрасное – вы сегодня похожи на веселых и счастливых весенних птичек. Неудивительно, что противоположный пол будет на вас засматриваться!

Скорпионы

Сегодня сдвинутся с точки домашние дела: все, что зимой застопорилось, обретает второе дыхание. Отличный день для принятия решений о ремонте, переезде.

Стрельцы

Заключить выгодный договор, написать на одном дыхании хороший текст – все это сегодня вам по силам. Переговоры, консультации, продажи тоже пройдут продуктивно.

Козероги

Непривычная пустота в вашем знаке, откуда недавно ушли Марс с Венерой, может вызвать легкую грусть. Но активность переместилась в ваш сектор финансов, включайтесь скорее!

Водолеи

В вашем знаке теперь Марс, Венера и Белая Луна, что говорит о высоком потенциале текущих событий. Обращайте внимание на все предложения и новые возможности!

Рыбы

Солнце, Юпитер и Нептун в вашем знаке выстроились в цепочку и держат вас в напряжении. Шансы на развитие своего дела или личного бренда у вас очень высокие, имейте это в виду!

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