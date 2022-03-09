Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Тельцов ждет денежный успех, а у Скорпионов сдвинутся с точки домашние дела
Овны
Стартует одна из самых коротких рабочих недель 2022 года! Вы полны сил, решимости, у вас прекрасное настроение и большие планы на будущее. Так держать!
Тельцы
День короткого, но все равно приятного денежного успеха! Особенно повезет тем, кто зарабатывает на товарах и услугах для дома, семьи, женщин и детей.
Близнецы
Сегодня вам не придется скучать, потому что, скорее всего, этот день вы проведете на колесах. Многие отправятся в командировки, будут ездить по городу или области.
Раки
У вас появятся идеи, касающиеся инвестиций, возврата налогов или получения субсидий, компенсаций. Все это требует тишины – не спешите ни с кем делиться.
Львы
День легкого общения, смеха, веселых разговоров как в реальной жизни, так и онлайн. Вы будете словоохотливы и остроумны, так почему бы ни выступить перед аудиторией?
Девы
Женщины – начальницы, инвесторы, заказчицы - сегодня смогут принести вам выгоду. Вы получите от них повышение зарплаты или бонусы, правда, небольшого размера.
Весы
Дела спорятся, настроение прекрасное – вы сегодня похожи на веселых и счастливых весенних птичек. Неудивительно, что противоположный пол будет на вас засматриваться!
Скорпионы
Сегодня сдвинутся с точки домашние дела: все, что зимой застопорилось, обретает второе дыхание. Отличный день для принятия решений о ремонте, переезде.
Стрельцы
Заключить выгодный договор, написать на одном дыхании хороший текст – все это сегодня вам по силам. Переговоры, консультации, продажи тоже пройдут продуктивно.
Козероги
Непривычная пустота в вашем знаке, откуда недавно ушли Марс с Венерой, может вызвать легкую грусть. Но активность переместилась в ваш сектор финансов, включайтесь скорее!
Водолеи
В вашем знаке теперь Марс, Венера и Белая Луна, что говорит о высоком потенциале текущих событий. Обращайте внимание на все предложения и новые возможности!
Рыбы
Солнце, Юпитер и Нептун в вашем знаке выстроились в цепочку и держат вас в напряжении. Шансы на развитие своего дела или личного бренда у вас очень высокие, имейте это в виду!Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"