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США ввели запрет на импорт российских нефти и газа

19:49
  • вторник
  • 08 марта 2022

Об этом объявил Джо Байден

Президент Джо Байден объявил о новых санкциях против России. На этот раз речь идёт о запрете США на импорт российских нефти и газа. Как сказал Байден, информируя об ограничениях, в Вашингтоне понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.
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"Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг", - констатировал глава Белого дома. При этом он признал, что цены на бензин будут расти после такого решения.

Ранее британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell и британская ВР отказались от закупок российских углеводородов и от участия в проектах в России.

После начала спецоперации на Украине по защите жителей ДНР и ЛНР из России временно ушли некоторые западные компании. Эксперты не видят в этом ничего страшного и говорят, что Россия найдёт новых партнёров в странах, которые отказались объявлять нам санкции.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине для защиты граждан ДНР и ЛНР. Перед этим Москва признала независимость республик Донбасса, а их руководители обратились к России за помощью. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

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