Россия заявила о готовности открыть гумкоридоры из 5 украинских городов

Россия объявляет режим тишины с 10:00

Россия в среду, 9 марта, объявит режим тишины для открытия гуманитарных коридоров из пяти городов Украины. Речь идет о Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе, сообщили "ТВ Центру" в Минобороны.

"Несмотря на постоянные срывы украинской стороной мероприятий по открытию гуманитарных коридоров, но учитывая обостряющуюся гуманитарную ситуацию, обусловленную бесчинствами и беспределом со стороны националистов, а также в целях обеспечения безопасности мирного населения и иностранных граждан с 10:00 (мск) 9 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры", - заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Минобороны также предложили установить между российской и украинской сторонами канал непрерывной связи для обмена информацией о подготовке и проведению эвакуации мирного населения и иностранных граждан.

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