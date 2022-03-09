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Названо исключение из эмбарго США на импорт российских энергоносителей

08:13
  • среда
  • 09 марта 2022

Запрет не коснется урана, утверждают источники

Запрет США на импорт российских энергоносителей не касается поставок урана. Об этом в среду, 9 марта, рассказали источники, знакомые с ситуацией.
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Как заявил источник Reuters, энергетическая промышленность США зависит от России и ее союзников, Казахстана и Узбекистана, поскольку получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях.

В самих Соединенных Штатах в настоящее время не производится и не перерабатывается уран, утверждает источник.

В связи с этим представители американской энергетики настаивают, чтобы Белый дом не запрещал импортировать уран из России, несмотря на эмбарго на ввоз энергоносителей. В документе, опубликованном Белым домом после заявления о запрете импорта, уран не упоминается.

8 марта президент США Джо Байден объявил о введении запрета на импорт российских нефти и газа. Это решение американский лидер связал с проведением Россией специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

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