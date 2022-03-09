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Нуланд признала наличие на Украине американских биолабораторий

08:40
  • среда
  • 09 марта 2022

Она выступила в Сенате

Соединённые Штаты признали, что на Украине находятся американские биологические лаборатории. Заместителя госсекретаря Викторию Нуланд вызвали в Сенат, где она рассказала об этих центрах и о том, что США обеспокоены тем, что Россия может получить над ними контроль.

Как стало известно, в день начала российской спецоперации по защите Донбасса сотрудники 30 таких лабораторий получили приказ от украинского Минздрава скрыть все следы и срочно уничтожить особо опасные компоненты, передает "ТВ Центр".

Раскрыть данные об этих биологических программах потребовал и Китай. Представитель Пекина отметил, что такие американские лаборатории работают в 37 мира, всего их - более 300.

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