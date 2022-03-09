Вступили в силу ограничения на операции с наличной валютой в России

Сумма снятия наличных ограничена 10 тысячами долларов

С 9 марта в России начал действовать новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Он был утвержден Центробанком.

Согласно временным ограничениям, со счетов можно снять единовременно до 10 тысяч долларов в наличной валюте. Остальные деньги можно получить в рублях по рыночному курсу на день операции.

При этом ограничений на хранение средств на валютных счетах для россиян нет. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

В период действия временного порядка банки также не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Соответствующий временный порядок установлен с 9 марта по 9 сентября, сообщает "Интерфакс".

6 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации получают право выплачивать долги перед кредиторами из недружественных стран в рублях. Временный порядок расчетов распространяется на обязательства в размере от 10 млн рублей в месяц или превышающим эквивалент этой суммы в иностранной валюте по курсу Центробанка.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Решения о введении ряда валютных ограничений были приняты в России на фоне обострения геополитической ситуации и вызванных этим скачков курсов доллара и евро к рублю.

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