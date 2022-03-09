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В Абхазии прошел автопробег в поддержку операции по защите ДНР и ЛНР

08:52
  • среда
  • 09 марта 2022

В нем приняли участие сотни автомобилистов

В российских регионах проходят акции в поддержку специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. В Чите провели автопробег и в центре города установили узнаваемый символ - букву Z. 

Десятки машин проехали по центральным улицам города. Водители украсили свои автомобили флагами России, а также Луганской и Донецкой народных республик. На дверях они разместили букву V, которая иллюстрирует главный лозунг акции: "Сила V правде".

Более 400 водителей приняли участие в аналогичном автопробеге в Абхазии.  Участники акции - местные жители - проехали по улицам республиканской столицы с флагами Абхазии, ДНР и ЛНР, сообщает "ТВ Центр".

После этого они собрались на центральной площади и устроили масштабный флешмоб, выстроив свои машины в виде латинской буквы Z. А в завершение развернули копию Знамени Победы и баннер "Мы вместе".

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