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Пользователи соцсетей разоблачили ложь Зеленского

08:42
  • среда
  • 09 марта 2022

Политик скрывает свое местонахождение

Недостоверная информация множится в эфире украинских телеканалов и в интернет-ресурсах. Одна из самых популярных категорий фейков - заявления от лица политиков. Такого рода контент маскируют под актуальные новости, думая что зрители не замечают детали. Внимание пользователей соцсетей привлекло телеобращение Зеленского, призванное опровергнуть информацию о его отсутствии в Киеве.
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Владимир Зеленский не раз утверждал, что находится в Киеве. И лишним доказательством этого должны были стать его видеообращения. Но если присмотреться к ним внимательно, всё получается с точностью до наоборот. Вот - вечерний Киев, коридоры - сначала глава государства записывает видео на телефон. Дальше - монтажная склейка, переход на телекамеру.

И тут появляются вопросы - при смене ракурса вдруг исчезла картина за спиной. Кроме того, у Зеленского немного другая прическа и длина щетины на лице. Не исключено - первая часть этого видеообращения снималась заранее. А вот вторая была добавлена позже.

Другое утреннее видео, вероятно, полностью записано уже на хромакее. Фон подложен. Он и выбирался, судя по всему, специально, чтобы там не было двигающихся объектов. И то, что Зеленский сейчас в Киеве, очевидно, фейк. По разным версиям, он то ли в бункере во Львове, то ли - в румынском Брашове.

Подробности – в репортаже Юлии Богоманшиной

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