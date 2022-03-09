Посол России заподозрил США в нарушении конвенции о биологическом оружии

По словам дипломата, в ходе спецоперации на Украине вскрыли факты экстренной зачистки следов военно-биологической программы

В Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на украинских объектах патогенов в руки экспертов из России. Об этом в среду, 9 марта, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что на Украине есть объекты биологических исследований, а Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.

По словам Антонова, заявление Нуланд подтверждает опасения Соединенных Штатов, что российские эксперты получат хранящиеся на этих объектах патогены. В таком случае Россия сможет подтвердить, что США и Украина нарушили Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия.

Посол напомнил, что во время специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик Вооруженные силы России выявили факты экстренной зачистки "киевским режимом" следов военно-биологической программы. Получена информация об уничтожении возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

При этом заказчиком работ, которые проводились в лабораториях на Украине, является Пентагон, говорится в сообщении в Telegram-канале посольства России в США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила 9 марта, что если деятельность биолабораторий на Украине сейчас не остановить, "дальше все это будет бесконтрольно — и было бы бесконтрольно и подчинялось бы исключительно тем силам, экстремистским, которые, в принципе, мне кажется, уже и сами себе не подчинялись, не говоря уже ни о ком другом", сообщает радио Sputnik.

6 марта российское Министерство обороны обнародовало оригиналы материалов из украинских биолабораторий, которые финансируются Пентагоном. Полученные документы подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия.

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