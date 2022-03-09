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Саудовская Аравия и Эмираты отказались говорить с Байденом о нефти

08:27
  • среда
  • 09 марта 2022

Белому дому не удалось организовать переговоры

Телефонные переговоры президента США с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ организовать не удалось. В Эр-Рияде и Абу-Даби отказались общаться с Джо Байденом, который обеспокоен ростом цен на нефть на фоне украинского кризиса, пишет Wall Street Journal.

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"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед оба отказались говорить с Байденом", — пишет газета со ссылкой на источники в американской администрации.

8 марта Байден объявил о новых санкциях против России - запрете на импорт нефти и газа из России в США. Американский президент признал, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету. Более того, такое решение ударит и по самим США. Однако, по сллвам Байдена, Вашингтон должен сделать этот шаг, хотя цены на бензин после него и вырастут.

Принц и шейх, отказавшиеся обсуждать ситуацию с ценами на нефть с Байденом, на прошлой неделе поговорили с президентом России Владимиром Путиным.  Звонили они и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Как сообщает издание, ОАЭ и Саудовская Аравия не намерены наращивать добычу нефти: они придерживаются плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых Россией.

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