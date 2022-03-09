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Две сотни украинских нацгвардейцев сдали оружие на Запорожской АЭС

08:51
  • среда
  • 09 марта 2022

Станция под полным контролем Росгвардии

Запорожская атомная электростанция работает штатно, АЭС полностью под контролем Росгвардии.  Охранявшие объект бойцы Национальной гвардии Украины сдали оружие, их отпустили по домам.

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"В настоящее время станция работает в штатном режиме, администрация объекта выполняет свои функциональные обязанности, в полном объеме осуществляется необходимый пропускной режим, станция полностью контролируется Росгвардией", - сообщил полковник Росгвардии, который журналистам представился Сергеем.

По словам полковника, с Национальной гвардией Украины шли переговоры. По их итогам украинцы сдали оружие, станция перешла под контроль российских сил. Всего сложили оружие около 240 человек, в том числе 50 женщин. Все они подписали документы о неучастии в боевых действиях. Бывших нацгвардейцев вывезли с территории станции и отпустили по домам, передает ТАСС.

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