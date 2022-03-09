Две сотни украинских нацгвардейцев сдали оружие на Запорожской АЭС

Станция под полным контролем Росгвардии

Запорожская атомная электростанция работает штатно, АЭС полностью под контролем Росгвардии. Охранявшие объект бойцы Национальной гвардии Украины сдали оружие, их отпустили по домам.

"В настоящее время станция работает в штатном режиме, администрация объекта выполняет свои функциональные обязанности, в полном объеме осуществляется необходимый пропускной режим, станция полностью контролируется Росгвардией", - сообщил полковник Росгвардии, который журналистам представился Сергеем.

По словам полковника, с Национальной гвардией Украины шли переговоры. По их итогам украинцы сдали оружие, станция перешла под контроль российских сил. Всего сложили оружие около 240 человек, в том числе 50 женщин. Все они подписали документы о неучастии в боевых действиях. Бывших нацгвардейцев вывезли с территории станции и отпустили по домам, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"