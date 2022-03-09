В ЕП допустили санкции против поддерживающих спецоперацию России государств

Эту инициативу предложили рассмотреть Еврокомиссии

Депутат Европарламента от Германии Маркус Бухайт предложил рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении государств, которые поддерживают специальную военную операцию России по защите ДНР и ЛНР. С таким предложением политик обратился к Еврокомиссии.

В числе государств, против которых, по мнению Бухайта, следует рассмотреть ограничительные меры, названы Куба, Сербия, Никарагуа и Венесуэла.

В частности, парламентарий поинтересовался, собирается ли Еврокомиссия немедленно блокировать средства указанных государств или предложить Совету ЕС, например, ввести торговые санкции.

Также депутат задал вопрос, не считают ли в Еврокомиссии целесообразным приостановить переговоры с Сербией о подготовке к ее вступлению в Евросоюз, сообщает RT.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим западные государства ввели антироссийские санкции. Под ограничительные меры попала также Белоруссия

В частности, Вашингтон объявил о новых "полных" санкциях, которые США вместе с союзниками вводят против России и Белоруссии.

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