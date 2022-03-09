В Думе предложили льготы для россиян за помощь жителям Донбасса

За прием беженцев предлагается поощрять

Для граждан России, которые приняли у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины, необходимо ввести льготы. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

В обращении к главе Минтруда России Антону Котякову парламентарий заявил, что гуманитарные действия России находятся на самом высоком уровне: беженцы не нуждаются ни в убежищах, ни в медицинской помощи, ни в продовольствии. Однако Милонов указал, что необходимо быть готовыми к тому, что беженцы могут находиться в нашей стране продолжительное время.

С учетом этого депутат предложил принять меры по привлечению граждан России к гуманитарным действиям государства. Предлагается рассмотреть возможность введения дополнительных прямых социальных выплат, снижения ставок на налог, на доход и иные льготы.

На такие льготы, по мнению Милонова, могли бы претендовать россияне, которые размещают у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины, сообщает RT.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили об эвакуации жителей республик на территорию России из-за угрозы боевых действий. По состоянию на 3 марта количество жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных на территорию России, достигло 142,4 тысячи человек.

Пункты временного размещения работают в 23 российских регионах. Прибывающим из республик Донбасса беженцам выплачивают по 10 тысяч рублей.

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