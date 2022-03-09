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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

11:44
  • среда
  • 09 марта 2022

Российские военные проявляют героизм

Освобождая Украину от националистов, российские военные проявляют героизм и настоящий боевой дух. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали в Минобороны.
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Наводчик-оператор боевой машины сержант Сергей Губарев отличился в бою при форсировании реки в Черниговской области. Отражая удар противника, он точным огнем уничтожил 14 единиц вооружения и более 40 националистов.

А действия командира бригады береговой обороны подполковника Андраника Гаспаряна сорвали планы неонацистов по переброске подкрепления. Офицер с вверенным ему подразделением взял под контроль мост через реку под Херсоном и в течение трех суток успешно отражал атаки многократно превосходящих сил противника. В ходе боя были уничтожены 23 единицы вражеской бронетехники.

Капитан Сергей Чёрный, управляя штурмовиком Су-25, обнаружил и уничтожил военную колонну радикалов. Несмотря на значительные повреждения самолета, летчик сумел посадить машину.

Расчет зенитно-ракетного комплекса под руководством майора Владимира Алексы попал в окружение, вступил в бой и уничтожил 9 самолетов и 5 беспилотных летательных аппаратов националистов. При этом само подразделение Алексы потерь не понесло.

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