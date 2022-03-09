В Крыму встретили более 200 иностранцев, эвакуированных с Украины

Из Крыма их доставят на родину

Гуманитарная ситуация во многих украинских городах стремительно ухудшается. Страну пытаются покинуть все больше людей. Но для многих эвакуация становится невозможной из-за действий националистов. На помощь мирным жителям приходят российские военные. Они организовали безопасный вывоз в Крым 250 граждан 10 государств.

Безопасный эшелон под прикрытием нашего бронепоезда доставил в среду из Херсонской области в Крым почти 250 человек. В основном, это иностранцы, которые пожелали покинуть зону проведения спецоперации и выехать с Украины в Россию.

Это был первый поезд за 8 лет, который пересек границу Крыма и Украины. Для выезда достаточно было подать заявление в военную комендатуру Херсона. Среди пассажиров – студенты, моряки, строители и 38 детей - граждане Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Индии, Марокко, Бразилии.

Большая часть прибывших - граждане Турции. Именно Анкара вышла на Москву с просьбой организовать такую эвакуацию. Российские военные обеспечили безопасность и теплый прием с горячим чаем и полевой кухней.

Кадыр Яшар – моряк. Его экипаж застрял в порту Херсона. Сухогруз не выпустили и команде пришлось сойти на берег.

"Попросили Министерство иностранных дел России и Турции, чтобы нас эвакуировали. У нас уже не осталось продовольствия, поэтому мы вынуждены были оставить судно и вернуться на Родину", - рассказал он.

Тасин Алыме приехал с женой на Украину 2 месяца назад. Работал имамом в мечети. Говорит, что выезд в Россию оказался единственной возможностью вернуться домой: "Граница тут рядом. Дальше не смогли ехать – Одесса или Киев, до Европы не дошли. Поэтому тут спокойно, приехали".

Среди эвакуированных и граждане Украины. В основном, жены турков и их родственники. Украинцы рассказывают, что Киев так и не обеспечил безопасный коридор для выхода из Херсона, единственный безопасный путь – через Россию.

"Не было гуманитарного коридора. Пока украинцам ничего не предлагают. Только гражданам Турции или других стран, которым разрешили. Граждан Украины пока еще никуда не пускают", - рассказала Лена Аган.

Алина Федорова из ЛНР. Получила российский паспорт, но временно проживала в Киеве. Поехала делать операцию в Херсон, вернуться уже не смогла. Про поезд узнала случайно.

"Когда разрешили турецким гражданам выехать, я слезно просила меня тоже взять. В Россию лучше выехать, чем в Европу, потому что там и очереди, там страшно и обстреливают. Лучше, конечно, в Россию под присмотром российских войск", - говорит она.

Из Крыма эвакуированных отправили в Новороссийск на автобусах. Дальше Сочи, где работает аэропорт. Оттуда на родину.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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