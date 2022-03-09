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ЦБ разъяснил временные ограничения на операции с наличной валютой

11:52
  • среда
  • 09 марта 2022

Ограничение коснётся только 10% счетов

Центробанк в среду ввёл новые правила операций с наличной валютой. Они носят временный характер и будут действовать до 9 сентября. Счета и вклады, открытые ранее в иностранных денежных единицах, сохраняются в полном объёме и на прежних условиях, сообщает "ТВ Центр".

Но снять можно максимум десять тысяч - и только в долларах. Остальное будут выдавать в рублях по действующему курсу. По сути, ограничение коснётся лишь десяти процентов счетов. На других средств не больше указанного порога.

Купить валюту пока тоже нельзя. Зато поменять на рубли ту, которая уже на руках, можно без ограничений.

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