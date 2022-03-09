США готовятся к росту цен на бензин из-за антироссийских санкций

Запад подсчитывает убытки от ограничительных мер

США официально признали наличие на Украине биологических лабораторий. Об их существовании заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате. И теперь Белый дом боится, что материалы попадут в руки российских военных. Что стоит за этими опасениями, объяснили наши дипломаты. В случае утечки данных, весь мир узнает о том, что Вашингтон и Киев нарушили один из важнейших документов в сфере международной безопасности - Конвенцию о запрещении биологического оружия.

Два с половиной часа длилось выступление Виктории Нуланд в Сенате. Заместитель госсекретаря США ожидаемо заявила, что Вашингтон продолжит оказывать экономическое давление на Москву. И даже высказала предложение, что Соединенные Штаты могут изучить вопрос о целесообразности внесения России в список стран – спонсоров терроризма. Отрепетированную речь прервал вопрос сенатора Марко Рубио.

- У Украины есть биологическое или химическое оружие?

- Да, на Украине есть объекты для биологических исследований, и мы беспокоимся, что Россия может их получить. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся.

Ранее Минобороны России сообщило: наша сторона получила доказательства, что Украина разрабатывает биологическое оружие. Речь идет о сети из более чем 30 лабораторий. Заказчиком работ является Пентагон, заявил посол России в США Анатолий Антонов:

"Заявления представителя госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия".

Оружие в отношении России экономическое продолжает применять США. Днем ранее Джо Байден подписал запрет на поставку нефти и других энергоносителей из России. Одновременно цена на галлон бензина достигла исторического максимума – 4 доллара 17 центов. Литр практически доллар.

И это не предел, заявляют теперь не только независимые финансовые эксперты, но официальные лица в Вашингтоне. Джо Байден попытался оправдаться перед избирателями.

"Война Путина уже наносит ущерб американским семьям на бензоколонках. С тех пор, как он начал наращивать свою военную мощь на границах Украины, цена на газ на заправке в Америке выросла на 75 центов. И будет расти дальше. Я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы свести к минимуму повышение цен", - сказал он.

Понимая, что своими силами Соединенным Штатам стабилизировать ситуацию на рынке энергоносителей не удастся, из Вашингтона начали экстренно звонить ближневосточным партнерам. Однако, по информации Wall Street Journal, диалога не получилось. Наследный принц Саудовской Аравии и шейх Арабских Эмиратов отклонили запросы США о телефонных разговорах с Байденом.

В российском посольстве в Вашингтоне отметили: отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках. Негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего, в самих США. Ну а России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию.

Последствия просчитывают в Европе. ЕС не будет запрещать прямой импорт нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России - такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сразу после публикации новых американских санкций.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"