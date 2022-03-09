Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Кирилла Здоровцова

Мальчику срочно требуется помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Герой нашего сюжета – пример борьбы и стойкости. Кириллу Здоровцову - 13 лет, и вот уже 3 года он сражается со страшной болезнью - апластической анемией. За плечами у мальчика несколько курсов лечения и трансплантация костного мозга, после которой он почти отрезан от внешнего мира. Чтобы победить болезнь и вернуться к обычной жизни, Кириллу необходим препарат стоимостью более 4,5 миллиона рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Кирилла. Помочь может каждый! Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

13-летний Кирилл не виделся с мамой почти полгода – 1 сентября, когда его сверстники пошли в школу, мальчику провели операцию по пересадке костного мозга. После трансплантации организм пациента очень уязвим, поэтому всё это время мальчик находится в стерильном боксе.

"Приживление трансплантата случается через 2-3 недели после трансплантации. После этого уходит ещё около… несколько месяцев, как минимум полгода, иногда год, для того, чтобы иммунная система начала правильно работать. Чтобы появились те или иные антитела, белковые факторы, которые будут бороться с инфекциями. То есть, нужна такая тонкая настройка иммунной системы", - рассказал врач.

Кирилл рос самым обычным ребёнком - без патологий и жалоб на здоровье. В конце 2018 года он заболел гриппом. Казалось бы, ничего страшного - высокая температура неделю, которую удалось сбить. Но в новогодние каникулы мальчик стал быстро меняться: под глазами появились синяки, а на руках и ногах – язвы геморрагической сыпи. Сначала ребенку долго не могли поставить диагноз в больнице Братска, потом дали направление в Иркутск, где стало понятно, что у Кирилла - идиопатическая апластическая анемия. Врачи настояли на госпитализацию в Москву, в клинику имени Дмитрия Рогачёва.

И вот весной 2019 года он получает первую химиотерапию, которая сначала дала результат. Показатели крови пришли в норму, ребенок приехал домой, и уже готовился вернуться в школу, но в конце лета у него случился рецидив, и всё началось заново. Сейчас с Кириллом бабушка - они меняются с мамой каждые несколько месяцев.

"Надо силу воли. Терпение, любовь. Любить, что я и делаю. Просто у меня три внучки и один внук", - говорит Наталья Антипина.

Дома у мальчика две младшие сестры - одной пять лет, другой всего год. По обеим он очень скучает, и хочет скорее их увидеть. Пока организм Кирилла не окрепнет, мальчик будет находиться в больнице. Но Кирилл не теряет времени даром: дистанционно учится, занимается на тренажёре, каждый день по километру - больше нельзя. Чтобы вернуться к нормальной жизни, ему необходим препарат Фоскавир, который поможет иммунной системе адаптироваться. И лекарство нужно как можно скорее. Стоит оно дорого – более 4,5 миллиона рублей. Но все вместе мы сможем помочь Кириллу покинуть больничные стены, и вернуться домой и исполнить свою мечту - съездить на озеро Байкал.

Александра Панина, Егор Хлябич, "ТВ Центр".

У Кирилла очень мало времени. Поэтому помощь нужна как можно скорее. Сделать это просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Кирилла Здоровцова, программа 1388

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