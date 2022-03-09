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Россия сорвала широкомасштабное наступление Украины на Донбасс

09:34
  • среда
  • 09 марта 2022

Минобороны опубликовало оригинал секретного приказа

Проводимая Россией специальная военная операция сорвала широкомасштабное наступление Украины на ЛНР и ДНР в марте текущего года. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, это доказывают секретные документы, которые попали в распоряжение российских военных. В наступлении должны были участвовать украинские националисты, свидетельствуют документы.

"В приказе, доведённом до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе", - говорится в заявлении Конашенкова.

Неясной остается роль США и НАТО в подготовке наступления, отметил представитель Минобороны.

 

 

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