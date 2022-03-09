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В Москве проходит фестиваль природной фотографии

12:07
  • среда
  • 09 марта 2022

Мероприятие призвано показать красоту нашей природы

Красочные пейзажи, редкие животные и растения, запечатленные во всех уголках нашей необъятной страны - в Москве в Третьяковской галерее проходит один из крупнейших в мире фестивалей природной фотографии "Первозданная Россия".

Мероприятие проходит уже в девятый раз и призвано показать красоту нашей природы. В программе - встречи с фотографами и путешественниками, показ документальных фильмов, научно-популярные лекции, мастер-классы для детей и взрослых. Участников фестиваля наградили дипломами и подарками, сообщает "ТВ Центр".

"Каждый раз, оказываясь на этой выставке, я ощущаю, как будто я попал в сказку. Совершенно потрясающие виды нашей природы. Ну и действительно ничего нет прекраснее на нашей планете, чем наша природа. И самое главное, что каждый фотохудожник видит по-своему, и это очень здорово", - отметил герой Российской Федерации, лётчик-космонавт, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский.

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