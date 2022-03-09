ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Овечкин стал третьим в списке лучших снайперов в истории НХЛ

09:40
  • среда
  • 09 марта 2022

Россиянин догнал чеха Яромира Ягра

Россиянин Александр Овечкин стал третьим в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Форвард "Вашингтон Кэпиталз" догнал чеха Яромира Ягра по числу заброшенных шайб, оформив дубль в гостевом матче с "Калгари Флеймз".

Овечкин набрал 1375-е очко в НХЛ
Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве

Овечкин отличился на 34-й и 59-й минутах матча с "Калгари". Игра завершилась победой "Вашингтона" со счетом 5:4. Теперь на счету Овечкина 766 шайб, как и у Ягра. Чех и раньше не сомневался, что россиянин его обгонит – ведь для такого результата Ови понадобилось на 500 матчей меньше, чем Ягру.

"Ови в итоге обгонит и Горди Хоу, а затем и Уэйна Гретцки. Он станет рекордсменом НХЛ. Это неизбежно", — сказал чешский хоккеист.

Первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ занимает Уэйн Гретцки, забивший 894 гола. Второй - Горди Хоу с 801 заброшенной шайбой, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Овечкин
Александр Овечкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.