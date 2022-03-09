Овечкин стал третьим в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Россиянин догнал чеха Яромира Ягра

Россиянин Александр Овечкин стал третьим в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Форвард "Вашингтон Кэпиталз" догнал чеха Яромира Ягра по числу заброшенных шайб, оформив дубль в гостевом матче с "Калгари Флеймз".

Овечкин отличился на 34-й и 59-й минутах матча с "Калгари". Игра завершилась победой "Вашингтона" со счетом 5:4. Теперь на счету Овечкина 766 шайб, как и у Ягра. Чех и раньше не сомневался, что россиянин его обгонит – ведь для такого результата Ови понадобилось на 500 матчей меньше, чем Ягру.

"Ови в итоге обгонит и Горди Хоу, а затем и Уэйна Гретцки. Он станет рекордсменом НХЛ. Это неизбежно", — сказал чешский хоккеист.

Первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ занимает Уэйн Гретцки, забивший 894 гола. Второй - Горди Хоу с 801 заброшенной шайбой, передает РИА Новости.

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