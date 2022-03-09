ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия рассказала о шагах по дедолларизации экономики

10:13
  • среда
  • 09 марта 2022

Государство идет на это в условиях санкций

Россия сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах. Об этом в среду, 9 марта, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Вступили в силу ограничения на операции с наличной валютой в России

Дипломат напомнил, что российская экономика практически перманентно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Власти России исходят из того, что внутренний рынок и внешнеэкономические связи страны постепенно адаптируются под меняющиеся обстоятельства.

Запас прочности для осуществления соответствующей трансформации модели экономического развития и корректировки финансовой политики у России имеется, заверил Биричевский.

Поскольку Москва "уже давно трезво оценивает риски санкционной эскалации со стороны Запада и полагается только на собственные силы и возможности", ключевыми элементами экономической политики России являются сокращение использования доллара в отечественных международных резервах и во внешних расчетах, смещение внимания на альтернативные западным рынки капитала.

Российские власти также занимаются обеспечением надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличением доли взаимных платежей в национальных валютах и установлением прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами, цитирует Биричевского РИА Новости.

2 марта глава белорусского правительства Роман Головченко поручил проработать с российским Министерством энергетики вопрос отвязки расчетов за энергоресурсы от доллара США, а также перехода на российские рубли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Деньги
Деньги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.