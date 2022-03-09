Россия рассказала о шагах по дедолларизации экономики

Государство идет на это в условиях санкций

Россия сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах. Об этом в среду, 9 марта, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Дипломат напомнил, что российская экономика практически перманентно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Власти России исходят из того, что внутренний рынок и внешнеэкономические связи страны постепенно адаптируются под меняющиеся обстоятельства.

Запас прочности для осуществления соответствующей трансформации модели экономического развития и корректировки финансовой политики у России имеется, заверил Биричевский.

Поскольку Москва "уже давно трезво оценивает риски санкционной эскалации со стороны Запада и полагается только на собственные силы и возможности", ключевыми элементами экономической политики России являются сокращение использования доллара в отечественных международных резервах и во внешних расчетах, смещение внимания на альтернативные западным рынки капитала.

Российские власти также занимаются обеспечением надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличением доли взаимных платежей в национальных валютах и установлением прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами, цитирует Биричевского РИА Новости.

2 марта глава белорусского правительства Роман Головченко поручил проработать с российским Министерством энергетики вопрос отвязки расчетов за энергоресурсы от доллара США, а также перехода на российские рубли.

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