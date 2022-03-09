Захарова уличила Зеленского в неадекватном поведении

Заявления украинского лидера надо оценивать с учетом его состояния

Заявления Владимира Зеленского в отношении вступления Украины в НАТО, а также по поводу ДНР, ЛНР и Крыма следует оценивать с учетом нынешнего состояния украинского лидера. Совершенно очевидно, что оно неадекватно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону. Уже специалисты должны разбираться, что там с ним происходит", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее Зеленский заявил: он понял, что НАТО не готова принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией. И потому он что охладел к вопросу вступления в альянс. По словам Захаровой, серьезно опираться на подобные заявления не представляется возможным.

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