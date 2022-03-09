Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 450 миллионам

Скончались более 6 миллионов человек с таким диагнозом

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире на утро среды, 9 марта, достигло 449 742 231. Об этом свидетельствуют данные университета имени Джонса Хопкинса (США).

При этом с начала пандемии общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 6 017 742.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 369 007 инфицированных коронавирусом, число летальных исходов составило 961 843.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия (42 975 883), на третьем месте — Бразилия (29 152 318). На четвертое место по этому показателю вышла Франция (23 346 927), следует из данных на официальном сайте университета.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее предположил, что Всемирная организация здравоохранения пока не станет объявлять об окончании пандемии коронавируса. Как уточнил Тимаков, заболеваемость COVID-19 будет то больше, то меньше, но вирус никуда не уйдет.

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