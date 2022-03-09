Россиянам предложили открыть вклады в новой валюте

Максимальная ставка - 8%

Банк ВТБ с 9 марта запустил вклад в китайских юанях с максимальной ставкой 8% годовых.

Срок размещения средств под высокую ставку составляет от трех до шести месяцев, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе банка, на сегодняшний день юани являются одним из самых доступных и перспективных вариантов размещения средств. Вклад в китайской валюте может стать выгодной альтернативой вкладам в долларах и евро.

Ранее ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам до 21% годовых, по депозитам в долларах - до 8%, а в евро - до 7%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"