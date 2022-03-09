Швеция объяснила нежелание вступать в НАТО

Скандинавское государство не намерено подавать заявку на членство в альянсе

Власти Швеции не собираются вести переговоры о возможности присоединения к НАТО. Об этом заявила глава шведского правительства Магдалена Андерссон.

Политик отметила, что если Стокгольм решит подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе в нынешней ситуации, это еще больше дестабилизирует безопасность и усилит напряженность в Европе.

Швеция в случае начала переговоров по вступлению в НАТО способствовала бы дальнейшей дестабилизации ситуации, цитирует Андерссон The Financial Times.

В январе министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что государство не намерено подавать заявку на вступление в НАТО.

После начала Россией 24 февраля спецоперации по защите ДНР и ЛНР лидер шведской оппозиционной партии "Умеренные" Ульф Кристерссон заявил, что растет поддержка населением идеи вступления Швеции в Североатлантический альянс. В связи с этим он обратился с призывом к другим партиям "единой силой" поддержать вступление страны в НАТО.

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