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Националисты блокировали гуманитарные коридоры в Мариуполе

10:41
  • среда
  • 09 марта 2022

Сотни жителей города используются в качестве "живого щита"

Ситуация в Мариуполе тяжелая, националисты продолжают блокировать гуманитарные коридоры, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР. По словам Эдуарда Басурина, за минувшие сутки город смогли покинуть немногим более 40 жителей.

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"За минувшие сутки люди сами смогли выбраться оттуда. 42 человека, из них шесть детей", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия-24". Он отметил, что несколько сотен жителей Мариуполя используются националистами в качестве "живого щита".

Басурин также сообщил, что народная милиция ДНР освободила 66 населенных пунктов, в  основном на южном направлении. За прошедшие сутки на освобожденных ДНР территориях ранены пятеро мирных жителей.

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