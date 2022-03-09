Националисты блокировали гуманитарные коридоры в Мариуполе

Сотни жителей города используются в качестве "живого щита"

Ситуация в Мариуполе тяжелая, националисты продолжают блокировать гуманитарные коридоры, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР. По словам Эдуарда Басурина, за минувшие сутки город смогли покинуть немногим более 40 жителей.

"За минувшие сутки люди сами смогли выбраться оттуда. 42 человека, из них шесть детей", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия-24". Он отметил, что несколько сотен жителей Мариуполя используются националистами в качестве "живого щита".

Басурин также сообщил, что народная милиция ДНР освободила 66 населенных пунктов, в основном на южном направлении. За прошедшие сутки на освобожденных ДНР территориях ранены пятеро мирных жителей.

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