СКР возбудит дело о подготовке Украиной нападения на Донбасс

Минобороны получило документальное подтверждение этих планов

Главное следственное управление СК России займется расследованием обстоятельств подготовки ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на Донецкую и Луганскую народные республики. Такое поручение в среду, 9 марта, дал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Председатель СКР поручил тщательно расследовать обстоятельства приготовления к совершению преступления в отношении мирных граждан Донбасса, собрать и зафиксировать доказательства, а также установить всех причастных к этому лиц для последующего привлечения их к установленной законом ответственности.

Наряду с этим Бастрыкин поручил продолжить фиксацию каждого факта совершения новых обстрелов Донбасса и установление конкретных лиц, к ним причастных, сообщается на официальном сайте Следкома.

Ранее 9 марта стало известно, что проводимая Россией специальная военная операция сорвала широкомасштабное наступление Украины на ЛНР и ДНР в марте текущего года. В Минобороны рассказали, что это доказывают секретные документы, которые попали в распоряжение российских военных.

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