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Власти Украины подтвердили открытие гуманитарных коридоров в ряде городов

11:23
  • среда
  • 09 марта 2022

Коридоры будут открыты до 22.00 мск 9 марта

В ряде украинских городов в среду, 9 марта, будет действовать режим прекращения огня для обеспечения работы гуманитарных коридоров по эвакуации мирных жителей. Об этом рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук.
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По словам политика, с 09:00 (10:00 мск) будут введен режим прекращения огня по следующим маршрутам: Энергодар – Запорожье, Сумы – Полтава, Изюм – Лозовая, Мариуполь – Запорожье, Волноваха – Покровск, Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель (Киевская область) – Киев.

Верещук заявила, что военные дали согласие на прекращение огня до 22:00 мск, в это время будут открыты гуманитарные коридоры, сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. В российском Минобороны предложили установить между Москвой и Киевом канал непрерывной связи для обмена информацией о подготовке и проведению эвакуации мирного населения и иностранных граждан.

В ведомстве сообщили, что 9 марта российские военные будут соблюдать режим прекращения огня для обеспечения эвакуации мирных жителей из украинских городов.

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