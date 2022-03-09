Есть жертвы: в Пензе на промышленном предприятии прогремел взрыв

По периметру территории разлился битум

Три человека погибли, семеро пострадали при взрыве резервуара с битумом на территории ОАО "Энергоснабжающее предприятие" в Пензе.

ЧП произошло 9 марта на улице Антонова. На месте работают 25 человек и шесть единиц техники, передает ТАСС. Битум разлился по периметру территории.

Причины разгерметизации резервуара выясняются. Прокуратура Пензенской области начала проверку. На месте находятся зампрокурора Евгений Новиков и прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Перекусихин.

Пострадавшие госпитализированы в отделение Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко.

"Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщили агентству в региональном Минздраве.

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