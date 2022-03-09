В России за сутки госпитализированы 3054 человека с коронавирусом

Выявлено 58675 заболевших
За сутки в России госпитализированы 3054 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.
Всего за сутки зафиксировано 58675 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 1292 человека, из них госпитализированы только 197.
Выздоровели за сутки 92732 человека. Скончались 645 заболевших.
Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 17140069 человек. Умерли 358246 зараженных. Вылечились 14895083 заболевших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"