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Названа причина взрыва в Пензе

11:43
  • среда
  • 09 марта 2022

В результате аварии погибли три человека

Нарушение технологии процесса при перекачке битума могло стать причиной взрыва резервуара на заводе в Пензе. Такую версию озвучили в экстренных службах.

Есть жертвы: в Пензе на промышленном предприятии прогремел взрыв
В пригороде Парижа произошел взрыв

"В качестве предварительной версии рассматривается нарушение технического процесса при перекачке битума. Также не исключено нарушение техники безопасности", - сказал источник агентства ТАСС.

Как сообщалось ранее, три человека погибли и семеро попали в больницу после повреждения емкости с битумом на "Энергоснабжающем предприятии" в Пензе. Областная прокуратура начала проверку обстоятельств аварии.

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