Названа причина взрыва в Пензе

В результате аварии погибли три человека
Нарушение технологии процесса при перекачке битума могло стать причиной взрыва резервуара на заводе в Пензе. Такую версию озвучили в экстренных службах.
"В качестве предварительной версии рассматривается нарушение технического процесса при перекачке битума. Также не исключено нарушение техники безопасности", - сказал источник агентства ТАСС.
Как сообщалось ранее, три человека погибли и семеро попали в больницу после повреждения емкости с битумом на "Энергоснабжающем предприятии" в Пензе. Областная прокуратура начала проверку обстоятельств аварии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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