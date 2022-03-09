Названа причина взрыва в Пензе

В результате аварии погибли три человека

Нарушение технологии процесса при перекачке битума могло стать причиной взрыва резервуара на заводе в Пензе. Такую версию озвучили в экстренных службах.

"В качестве предварительной версии рассматривается нарушение технического процесса при перекачке битума. Также не исключено нарушение техники безопасности", - сказал источник агентства ТАСС.

Как сообщалось ранее, три человека погибли и семеро попали в больницу после повреждения емкости с битумом на "Энергоснабжающем предприятии" в Пензе. Областная прокуратура начала проверку обстоятельств аварии.

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