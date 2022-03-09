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Заболеваемость COVID-19 в России снизилась более чем на четверть

11:53
  • среда
  • 09 марта 2022

Снижение отмечается во всех возрастных группах

Показатель заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю снизился на 29,6%. Об этом в среду, 9 марта, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
В Кремле отметили снижение заболеваемости COVID-19

Как отметила глава ведомства, показатель заболеваемости составил 420,01 на 100 тысяч населения. Сокращение заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах.

При этом 7,9 % случаев приходится на 3 субъекта: Москва (2,6%), Санкт-Петербург (4%) и Московская область (1,3%). Остальные 92,1% случаев, соответственно приходятся на остальные субъекты страны.

В 97% всех подтвержденных случаев коронавирусная инфекция протекает как ОРВИ или бессимптомно, цитирует Попову РИА Новости.

В университете имени Джонса Хопкинса между тем подсчитали, что с начала пандемии коронавируса в мире было зарегистрировано 449 742 231. случаев. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 6 017 742.

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