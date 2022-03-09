Опубликовано видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолетом "Аллигатор"

Армейская авиация действует на предельно малой высоте

Видеосъемки действия армейской авиации на Украине опубликовало Минобороны России. Камера запечатлела уничтожение бронетехники ВСУ.

Армейская авиация во время специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов. На кадрах, кроме взлета вертолета Ка-52 "Аллигатор", видно, как пилот обнаружил цель, выполнил захват и уничтожил замаскированную технику противника ракетой.

Экипаж выполнял полет на предельно малой высоте. Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" - боевая машина нового поколения. Она предназначена для уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, живой силы и вертолетов противника в любых погодных условиях и в любое время суток, передает ТАСС.

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