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Опубликовано видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолетом "Аллигатор"

12:06
  • среда
  • 09 марта 2022

Армейская авиация действует на предельно малой высоте

Видеосъемки действия армейской авиации на Украине опубликовало Минобороны России. Камера запечатлела уничтожение бронетехники ВСУ.

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Армейская авиация во время специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов. На кадрах, кроме взлета вертолета Ка-52 "Аллигатор", видно, как пилот обнаружил цель, выполнил захват и уничтожил замаскированную технику противника ракетой.

Экипаж выполнял полет на предельно малой высоте. Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" - боевая машина нового поколения. Она предназначена для уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, живой силы и вертолетов противника в любых погодных условиях и в любое время суток, передает ТАСС.

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