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Великобритания запретит экспорт в Россию товаров авиа- и космического назначения

12:18
  • среда
  • 09 марта 2022

Лондон анонсировал новые санкции

Британские власти объявили о готовности новых антироссийских санкций — в отношении поставок продукции и технологий для авиационной и космической отраслей. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании, опубликованном в среду, 9 марта.
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Санкции предполагают полный запрет на поставку в Россию таких товаров и технологий, а также запрет на техническое сотрудничество в данных областях.

Британским компаниям запрещается оказывать услуги по страхованию и перестрахованию, если это связано с российской авиационной и космической отраслями.

Кроме того, британские власти получат дополнительные полномочия по задержанию и изъятию самолетов, принадлежащих попавшим под санкции Лондона российским физическим и юридическим лицам, сообщается на официальном сайте правительства Великобритании.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим западные государства, включая Великобританию, ввели антироссийские санкции.

При этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс предупредила британских граждан о тяжелых последствиях антироссийских санкций. Однако, по словам министра, Лондон готов смириться с экономическими трудностями, поскольку их "нельзя сравнивать с последствиями военных действий для украинского народа".

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