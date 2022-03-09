Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Лианозово"

Люблинско-Дмитровская ветка - одна из крупнейших строек метростроения столицы

Люблинско-Дмитровская линия столичного метро увеличится почти в два раза и уже в следующем году будет включать 26 станций. Об этом в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства платформы "Лианозово".

"Сейчас мы работаем на последнем участке трех станций до "Физтеха", это поселок Северный. Все три станции находятся уже достаточно в хорошей степени строительства. Проходка вся выполнена. Теперь задача стоит: завершить станционные работы и запустить в 2023 году. Стройка важная, эти три станции будут обслуживать почти полмиллиона населения, шесть районов Москвы", - приводит АГН "Москва" слова Собянина.

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