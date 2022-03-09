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Стало известно, когда в Москве ждать плюсовой температуры

15:03
  • среда
  • 09 марта 2022

Сейчас в городе морозная погода

Морозы, которые установились в эти дни в столице, покинут город уже к выходным. Дневная температура и вовсе будет со знаком плюс, сообщает "ТВ Центр".

Пока же на улице минус и даже яркое солнце светит, но совсем не греет. Ночью и вовсе местами было до минус 15 градусов и москвичам придется пережить еще несколько подобных ночей. Такая погода больше соответствует январю, чем марту. Ну и в связи с этим столичные власти приняли решение усилить отопление в жилых домах.

"МОЭК" в настоящее время проводит повышение температуры магистрального теплоносителя для обеспечения комфортного теплоснабжения москвичей. Все работы по корректировке температур и параметров системы централизованного теплоснабжения в городе проходят под контролем центрального диспетчерского управления с учетом краткосрочного прогноза погоды", - сообщил представитель ПАО "МОЭК" Дмитрий Филатов.

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