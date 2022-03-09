Более 6 тонн гумпомощи собрали в Общественной палате для жителей Донбасса

В основном, это одежда и обувь

Более 6 тонн одежды собрали в Общественной палате России для жителей Донецкой и Луганской республик. Все эти вещи горожане, а также представители бизнеса жертвовали в различные общественных организаций.

Уже скоро нуждающимся семьям Донбасса привезут верхнюю одежду, обувь, а также предметы первой необходимости. Сейчас груз направляется в сторону Ростовской области, сообщает "ТВ Центр".

"Отсортировали одежду, у нас одежда находится в мешках, которые разобраны на три вида. Это мужская, женская и детская одежда. В мешках находится обувь, тёплая одежда и одежда, пригодная для дальнейшего использования. Наши волонтёры все разобрали, и мы надеемся, что все это будет полезно для нуждающихся сейчас в этом регионе", - рассказал основатель социального проекта Алексей Бондаренко.

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