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В Сколкове продолжается строительство Международного медицинского кластера

15:10
  • среда
  • 09 марта 2022

Объект спроектирован международными экспертами

Уникальные лаборатории, диагностические центры и даже исцеляющие сады! В Сколкове продолжается строительство Международного медицинского кластера. Здесь на одной площадке можно будет пройти лечение по высоким международным стандартам, не покидая страны. Причём, высокие технологии применяются уже сейчас.
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Робопёс, конечно, не охраняет строительство - это было бы слишком просто. Прогуливаясь по объекту, он его контролирует: следит, чтобы всё соответствовало цифровой модели проекта и, если находит нарушение, сообщает о нём. Более того, каждый элемент здесь имеет свой порядковый номер.

"В проекте задаётся каждому блоку, каждой колонне, или каждому, допустим, перекрытию какой-то определённый код. Здание собирается из блоков, как конструктор, и в цифровой модели каждому блоку присваивается своя кодировка. То есть: из чего сделан блок, если это оборудование, то сколько оно ещё прослужит. Какие-то там инструкции будут для наших эксплуатантов. В таком формате", - пояснил директор по проектирования и строительству фонда ММК Тимур Андрбаев.

Когда объект возведён, его цифровой двойник не исчезает, а продолжает функционировать, отражая все изменения и манипуляции. Так устроены технологии информационного моделирования. В России они уже активно внедряются в строительстве - с этого года всё проектируется сразу с виртуальными моделями.

Так строится и функционирует Международный медицинский кластер в Сколкове - замкнутая экосистема ведущих международных лечебных центров. В основном, европейских. Для Москвы, и для России в принципе, это не только доступность передовых возможностей медицины - не нужно будет лететь за границу на лечение - но ещё и отработка международных инноваций в строительстве.

"Объект спроектирован международными экспертами, для того, чтобы здесь могли располагаться медицинские международные клиники, которым необходимы небольшие площади, но при этом, чтобы они могли пользоваться общими сервисами", - рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

То есть общий доступ к уникальным лабораториям, диагностическим и лечебным центрам. Общая территория и зоны отдыха - исцеляющие сады. Таким образом клиники снижают свои операционные расходы. Сейчас функционируют два корпуса, и все они инспектируются в режиме реального времени из собственного ситуационного центра.

Скоро в системе появится третий корпус - как только закончится его строительство, а всего на 95 тысячах квадратных метров расположатся более 30 клиник из разных стран. И основное условие их работы в нашей стране - передача отечественным специалистам опыта и знаний.

Александра Панина, Дмитрий Ильин и Михаил Лукин, "ТВ Центр".

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