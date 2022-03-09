Объект спроектирован международными экспертами

Уникальные лаборатории, диагностические центры и даже исцеляющие сады! В Сколкове продолжается строительство Международного медицинского кластера. Здесь на одной площадке можно будет пройти лечение по высоким международным стандартам, не покидая страны. Причём, высокие технологии применяются уже сейчас.

Робопёс, конечно, не охраняет строительство - это было бы слишком просто. Прогуливаясь по объекту, он его контролирует: следит, чтобы всё соответствовало цифровой модели проекта и, если находит нарушение, сообщает о нём. Более того, каждый элемент здесь имеет свой порядковый номер.

"В проекте задаётся каждому блоку, каждой колонне, или каждому, допустим, перекрытию какой-то определённый код. Здание собирается из блоков, как конструктор, и в цифровой модели каждому блоку присваивается своя кодировка. То есть: из чего сделан блок, если это оборудование, то сколько оно ещё прослужит. Какие-то там инструкции будут для наших эксплуатантов. В таком формате", - пояснил директор по проектирования и строительству фонда ММК Тимур Андрбаев.

Когда объект возведён, его цифровой двойник не исчезает, а продолжает функционировать, отражая все изменения и манипуляции. Так устроены технологии информационного моделирования. В России они уже активно внедряются в строительстве - с этого года всё проектируется сразу с виртуальными моделями.

Так строится и функционирует Международный медицинский кластер в Сколкове - замкнутая экосистема ведущих международных лечебных центров. В основном, европейских. Для Москвы, и для России в принципе, это не только доступность передовых возможностей медицины - не нужно будет лететь за границу на лечение - но ещё и отработка международных инноваций в строительстве.

"Объект спроектирован международными экспертами, для того, чтобы здесь могли располагаться медицинские международные клиники, которым необходимы небольшие площади, но при этом, чтобы они могли пользоваться общими сервисами", - рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

То есть общий доступ к уникальным лабораториям, диагностическим и лечебным центрам. Общая территория и зоны отдыха - исцеляющие сады. Таким образом клиники снижают свои операционные расходы. Сейчас функционируют два корпуса, и все они инспектируются в режиме реального времени из собственного ситуационного центра.

Скоро в системе появится третий корпус - как только закончится его строительство, а всего на 95 тысячах квадратных метров расположатся более 30 клиник из разных стран. И основное условие их работы в нашей стране - передача отечественным специалистам опыта и знаний.

Александра Панина, Дмитрий Ильин и Михаил Лукин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"