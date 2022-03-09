Visa продлила срок работы российских карт за рубежом

В России карты будут работать в обычном режиме

Международная платежная система Visa продлила сроки приема клиринговых транзакций от российских участников системы. Об этом в среду, 9 марта, сообщила пресс-служба компании.

Прием запросов авторизации российских участников в рамках Visa будет прекращены с 00:01 мск 10 марта, как и сообщалось ранее. При этом осуществление платежного клиринга по внутринациональным операциям прекратится не 10, а 11 марта для операций участников, попадающих в клиринговый цикл CPD после 11 марта.

Порядок прекращения приема запросов доведен до сведения российских участников в соответствующих коммуникациях Visa. Платежная система оставила за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее указанных сроков, сообщается на официальном сайте Visa.

Сообщение платежной системы означает, что Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом, говорится в Telegram-канале "Альфа-банка". Внутри России Visa и Mastercard продолжат работать как обычно.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим западные государства, включая Великобританию, ввели антироссийские санкции.

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. В Центробанке пояснили, что карты, выпущенные отечественными финансовыми организациями, продолжат функционировать в нашей стране в обычном режиме до истечения срока действия.

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