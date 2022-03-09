Сумку с новорожденным ребенком нашли на юго-востоке Москвы

Мать мальчика сейчас ищут

В среду утром на юго-востоке Москвы случайные прохожие в хозяйственной сумке, оставленной на парковке вблизи жилых домов, обнаружили младенца, сообщает "ТВ Центр".

Подозрительный свёрток с новорожденным заметил подросток и попросил помощи у взрослых. Ребенка быстро госпитализировали. По данным прокуратуры, на руке мальчика была бирка из роддома с указанием роста, веса и даже фамилии матери.

"Мальчик жив. Родился в медицинском учреждении 6 марта 2022 года. Новорожденный госпитализирован в одну из столичных больниц. Установление всех обстоятельств, принятие всех процессуальных решений по данному факту, а также дальнейшее жизнеустройство ребенка находится на контроле в прокуратуре Москвы", - сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По факту произошедшего Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело о покушении на убийство матерью ребёнка. Она объявлена в розыск.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"