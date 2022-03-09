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КС России вышел из конференции европейских судов

12:53
  • среда
  • 09 марта 2022

От суда потребовали осудить действия Москвы на Украине

Конституционный суд (КС) России вышел из конференции европейских конституционных судов (КЕКС).

Соответствующее заявление подписали в субботу, 5 марта, передает РИА Новости. Членство России было принято прекратить из-за того, что КС "не выразил явного неодобрения в отношении действий России в Украине". Кроме того, КС в 2014 году оправдал "аннексию Крыма", говорится в заявлении КЕКС.

В свою очередь в КС России отметили, что происходит "недопустимая и опасная политизация КЕКС", а также искажение понимания роли и предназначения органов конституционного правосудия.

"В сложившихся обстоятельствах считает невозможным свое дальнейшее участие в КЕКС и заявляет о своем выходе из нее с 5 марта 2022 года", - сказано в сообщении.

Конференция европейских судов была создана в 1972 году, она объединяет представителей 40 европейских конституционных судов или эквивалентных органов.

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