Путин разрешил правительству давать отсрочку по налогам

Подписанный президентом закон вносит поправки в Налоговый кодекс

Правительство России наделили дополнительными полномочиями в налоговой сфере. В частности, кабмин может в период с 1 января по 31 декабря 2022 года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля. Правительству также позволено продлевать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вносит поправки в Налоговый кодекс. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Это часть пакета мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций.

В соответствии с документом, кабмин также получил право продлевать срок уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам. Кроме того, можно переносить сроки предоставления в налоговые органы отчетности, а также направления и исполнения требований об уплате налогов и сборов.

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