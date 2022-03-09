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Путин расширил амнистию капиталов

13:02
  • среда
  • 09 марта 2022

Новые законы начнут действовать 14 марта

Президент России Владимир Путин в среду, 9 марта, подписал пакет законов о проведении нового этапа амнистии капитала. Документы расширяют направления и возможности легализации активов.
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В частности, у участников амнистии будет возможность декларировать наличные денежные средства, а также не только ценные бумаги, но и другие финансовые активы: фьючерсные и опционные контракты, другие производные финансовые инструменты.

Подать декларацию для участия в амнистии капиталов можно с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Документы за подписью главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

Амнистия капитала — это легализация в России активов, с которых ранее не были уплачены налоги. Участников амнистии освобождают от связанной с капиталом уголовной, административной и налоговой ответственности. Первый этап амнистии капиталов проходил в России в 2015-2016 годах, второй — в 2018-м, третий — в 2019 году.

28 февраля министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что новый, четвертый, этап амнистии капиталов будет более масштабным, чем в предыдущие годы. Это обеспечит создание гарантий для российского капитала, который в настоящее время находится за рубежом.

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